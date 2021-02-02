Liên quan đến bệnh nhân nhiễm biến thể nCoV từ Anh đầu tiên ở TP.HCM, ngành y tế đã cách ly 153 người, kết quả xét nghiệm đến chiều 1/2 ghi nhận 114 người âm tính, 39 người chờ kết quả.

Liên quan đến bệnh nhân 1660, ngành y tế TP.HCM đã truy vết 19 trường hợp tiếp xúc. Trong các trường hợp F1 này, tất cả đã có kết quả âm tính, một người đang đợi kết quả.

Ngoài ra, 134 hành khách và tổ bay trên chuyến bay chung với bệnh nhân đang có mặt tại TP.HCM. Trong đó 95 trường hợp có kết quả âm tính, 39 đang chờ kết quả.

Trước đó, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chiều ngày 1/2 đã công bố kết quả giải trình tự gene bệnh nhân 1660 nhiễm biến thể nCoV từ Anh. Chủng virus của bệnh nhân này mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.17, được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng nCoV trước đây. Đây cũng là nguyên nhân gây nên sự bùng phát mạnh Covid-19 trở lại ở Anh cũng như các nước châu Âu.

153 người ở TP.HCM liên quan đến biến thể COVID-19 từ Anh - Ảnh minh họa: Internet

Kết quả giải mã gene bệnh nhân này do nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cùng các chuyên gia sinh học phân tử của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện.

Các chuyên gia nhận định, kết hợp với yếu tố dịch tễ liên quan, nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương là do biến chủng B.1.17 gây ra.

"Bệnh nhân 1660", nam, 28 tuổi, là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở TP.HCM liên quan cụm dịch Hải Dương, đến TP.HCM trưa 28/1. Tối cùng ngày, anh được người nhà thông báo là tiếp xúc gần bệnh nhân 1612 nên đã chủ động khai báo y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đề nghị tất cả người dân là hành khách đi trên chuyến bay VN231,VJ275, người từ Quảng Ninh, Hải Dương, từng đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố tiếp tục chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Nếu mắc bệnh mà trước đó không khai báo y tế, thì sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi để lây lan dịch bệnh vì không khai báo y tế.

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