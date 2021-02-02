Hà Nội 'ùn tắc' xét nghiệm COVID-19

Do diễn biến dịch nhanh khiến số mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội rất lớn.

Tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hà Nội chiều ngày 1/2, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ đầu dịch đến nay, thành phố đã thực hiện hơn 135.000 xét nghiệm RT-PCR. Tuy nhiên, do diễn biến dịch nhanh, số lượng cùng lúc yêu cầu xét nghiệm rất cao, trong vòng mấy ngày đã có sự ùn tắc xét nghiệm. Lực lượng y tế cho biết, đang ưu tiên làm xét nghiệm trước cho các trường hợp F1.

Ông Hạnh thông tin, Hà Nội hiện có 19 ca dương tính, trong đó có 1 ca liên quan đến ổ dịch ở Quảng Ninh, số còn lại liên quan đén Hải Dương. Đặc điểm của những ca bệnh này là từ khi tiếp xúc đến khi khởi phát rất nhanh, tình hình lây lan thứ phát cũng nhanh hơn, từ F1 trở thành F0 và F2 thành F0.

Thành phố hiện yêu cầu 10 bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô cùng CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm với công suất tối đa hơn 5.000 mẫu/ngày. Tuy nhiên, với nhu cầu xét nghiệm lớn, Hà Nội rất cần sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Số mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ sẽ triển khai tập huấn cho đội ngũ lẫy mẫu xét nghiệm. Riêng với các quận, huyện, cần chủ động huy động lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường. Đồng thời, rà soát, sàng lọc với một số khu vực đặc biệt như các bệnh viện và các đối tượng nghi ngờ. Bộ Y tế cũng cam kết sẽ cử chuyên gia phối hợp trong công tác điều phối và vận chuyển mẫu xét nghiệm cho Hà Nội.

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ huy động tất các các đơn vị làm công tác xét nghiệm có công suất cao như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương… Đồng thời, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ nhận điều trị toàn bộ bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội.

Vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm khách hát karaoke bị 'cách ly tại chỗ' Ngoài bị phạt do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, 14 người bao gồm khách và nhân viên quán karaoke Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đều bị cách ly tại chỗ, đồng thời tự trả phí cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-un-tac-xet-nghiem-covid-19-395010.html