Hà Nội: 22 đối tượng F1 tại phòng công chứng số 3, Cầu Giấy đã âm tính lần 1

BN1883 là anh N.A.S., sinh năm 1976,(Địa chỉ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh tiếp xúc với bệnh nhân 1814 (chủ nhà tổ chức đám cưới cho con ở Hải Dương) tại văn phòng công chứng số 3, địa chỉ số 6 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) vào ngày 27/1. Trước đó, bệnh nhân này không có triệu chứng bệnh. Ngày 2/2, anh được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-COV-2.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh TP Hà Nội BN1883 là F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây là bệnh nhân thứ 21 của Hà Nội từ ngày 27/1 tới nay.

Điều tra dịch tễ của nam công chứng viên bị nhiễm bệnh như sau:

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, do đã chủ động giám sát và lấy mẫu xét nghiệm ngay cho đối tượng F2 từ trước, nên ngay khi lực lượng y tế xác định ca dương tính là N.A.S thì toàn bộ 22 F1 của trường hợp này cũng được thông báo âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngày 27/1, bệnh nhân S. ngồi ở quán cà phê bên ngoài tại19 Hoàng Diệu. 9 giờ, bệnh nhân về cơ quan, sau đó, sang phòng Tư Pháp Ba Đình (27/1/25 Liễu Giai). Ngay sau đó, anh S. lên 58 Lạc Chính, khu gần Hồ Tây, rồi lại quay về cơ quan gặp vợ chồng anh chị Q. làm cùng. 16 giờ ngày 27/1, anh S. đi đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân) gặp chị L. sau đó về nhà.

Ngày 28/1, 8 giờ 30 phút, anh S. có mặt tại Sở Tư Pháp Hà Nội, Trần Phú, Hà Đông (Hội trường lớn, họp về công tác Đảng). 9 giờ 30, anh S. về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách). 15 giờ 30 phút, anh S. sang phòng Tư Pháp Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh Sự nhưng không gặp ai do đi vắng.

Ngày 28/1, anh S. đến Trung tâm tiếng Anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Đại học Xây Dựng ngõ 194 Giải Phòng, Phương Liệt, Thanh Xuân.

Ngày 29/1, anh S. bay vào Sài Gòn chuyến bay Vnairline lúc 6 giờ 30 phút. Khoảng 9-10 giờ, anh S. ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhớ rõ số nhà (số lẻ, đầu 2). Khoảng 11 giờ, có anh tên L. đón chở anh S. vào nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn, anh họ tên T.

Anh S. ở đó khoảng 30 phút rồi đi bộ ra sân bay. Khoảng 21 giờ, S. về đến Hà Nội (Bamboo Airline), gửi xe ở sân bay và tự đi về.

Ngày 30/1, sáng anh S. đến cơ quan làm việc, gặp 2 chị em tên S., làm ở Sở GTVT, địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy. 15 giờ chiều, anh S. gặp gia đình nhà bác A. ở số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, sau đó, anh S. tiếp tục đến nhà số 23 Giang Văn Minh.

Ngày 30/1, khoảng 9 giờ, anh S. đưa con đi học bóng đá tại công viên Thanh Nhàn. Từ 9 giờ 30 phút-10 giờ 30 phút, anh S. đi đến chợ 8/3 tại phường Quỳnh Mai. Đến 10 giờ 30 phút, anh S. đến công viên Thanh Nhàn đưa con về nhà.

Ngày 31/1, anh S. ở nhà, về nhà mẹ đẻ (377 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) ăn cơm cùng mẹ ruột, anh trai, cháu gái.