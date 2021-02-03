Theo điều tra dịch tễ, BN1843 - nữ sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một đã từng đến Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm bạn bị tai nạn giao thông.

Sáng 3/2, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, qua truy vết, ngành chức năng xác định, BN1843 có đến Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm bạn bị tai nạn giao thông.

Theo đó, BN1843 đến bệnh viện có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai trên đường đi. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm người bạn tiếp xúc với BN1843 và đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh viện đang tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm khoảng 10 bệnh nhân tiếp xúc gần với BN1843 trong phòng bệnh.

Hai khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang bị phong tỏa - Ảnh: VOV

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Bình Dương, 2 trường hợp dương tính với virus COVID-19 có kết quả xét nghiệm chiều 2/2 đều ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Đây cũng là các F1 của BN1801 và là người nhà của BN1843. Trước đó, 2 bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Phú Giáo và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kết quả lần 1 âm tính, lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, các trường hợp F1 khác tiếp xúc rất gần với BN1843 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, các ca mắc ở Bình Dương có mối liên quan với nhau và xác định được nguồn lây là BN1801. Tất cả các trường hợp F1 đã được truy vết đưa đi cách ly nên ít có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Riêng 525 người là F1 của BN1843 cũng đã có 405 người có kết quả xét nghiệm, còn 120 người khác đang chờ kết quả.

Mới đây, 0h khuya ngày 3/2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã mở rộng phong tỏa khu vực có liên quan đến BN1843. Theo đó, ngoài khu phố 5 (trường Đại học Thủ Dầu Một), dãy trọ thuộc khu phố 7, phưởng đã mở rộng phong tỏa một phần khu phố 3, 6 và 7.

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