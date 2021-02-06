Sáng 6/2, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, 3 bệnh nhân tại Điện Biên đã âm tính

Tin nóng 06/02/2021 06:13

Sáng 6/2 là buổi sáng thứ 2 không có ca mắc COVID-19 tại Việt Nam. Tối qua, Bộ Y tế cho biết, 3 bệnh nhân tại Điện Biên đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Bản tin 6h ngày 6/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 6/2, không có ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam. Đây là buổi sáng thứ 2, không có ca mắc mới COVID-19. Tối qua 5/2, Bộ Y tế cho biết có 3 bệnh nhân tại Điện Biên đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc ở Việt Nam:

 - Tính đến 6h ngày 6/2: Việt Nam có tổng cộng 1.087 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 394 ca.

 - Tính từ 18h ngày 5/2 đến 6h ngày 6/2: 0 ca mắc mới.

Thông tin về 3 bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2 tại Điện Biên

Theo thông tin sáng ngày 5/2/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã gửi các mẫu bệnh phẩm của 6 bệnh nhân đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xác nhận lại.

Đến 13h ngày 5/2/2021, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo trong 6 mẫu bệnh phẩm được gửi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thì có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (đã được Bộ Y tế thông báo vào lúc 18h ngày 5/2/2021) và 3 mẫu còn lại âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân học tại Đại học sư phạm Hà Nội (số 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và trường Trung học Phổ thông Trí Đức (ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện nay, số người cách ly ở Việt Nam như sau:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 80.113, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 489
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.362
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 55.262.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.465 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 10 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 2 ca.

Sáng 6/2, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, 3 bệnh nhân tại Điện Biên đã âm tính - Ảnh 1

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