Cách đón Tết an toàn trong mùa dịch theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế

Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo cách đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.
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Theo đó, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam yêu cầu người dân hãy tuân thủ các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế và thực hành các biện pháp bảo vệ để cùng nhau đón Tết một cách an toàn, phòng chống bệnh COVID-19.