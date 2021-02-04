Cách đón Tết an toàn trong mùa dịch theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế

Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo cách đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam yêu cầu người dân hãy tuân thủ các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế và thực hành các biện pháp bảo vệ để cùng nhau đón Tết một cách an toàn, phòng chống bệnh COVID-19. Người dân lo lắng vì công văn cách ly công dân từ TP.HCM, Bình Dương về quê ăn Tết Ngày 3/2, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ban hành văn bản yêu cầu các công dân đi về từ các tỉnh, thành đã công bố dịch như: TP.HCM, Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, ... thì buộc phải cách ly tại nhà 21 ngày. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-don-tet-an-toan-trong-mua-dich-theo-khuyen-cao-cua-who-va-bo-y-te-395310.html Theo Lan Anh | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-don-tet-an-toan-trong-mua-dich-theo-khuyen-cao-cua-who-va-bo-y-te-395310.html