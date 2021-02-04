Cách đón Tết an toàn trong mùa dịch theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế

Sống khỏe 04/02/2021 09:40

Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo cách đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam yêu cầu người dân hãy tuân thủ các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế và thực hành các biện pháp bảo vệ để cùng nhau đón Tết một cách an toàn, phòng chống bệnh COVID-19.

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Người dân lo lắng vì công văn cách ly công dân từ TP.HCM, Bình Dương về quê ăn Tết

Người dân lo lắng vì công văn cách ly công dân từ TP.HCM, Bình Dương về quê ăn Tết

Ngày 3/2, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ban hành văn bản yêu cầu các công dân đi về từ các tỉnh, thành đã công bố dịch như: TP.HCM, Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, ... thì buộc phải cách ly tại nhà 21 ngày.

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Từ khóa:   Bệnh nhân nhiễm Covid-19 dinh dưỡng Covid-19 dinh dưỡng chống dịch

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