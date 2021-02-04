Các F1 của nữ nhân viên ngân hàng vừa nhiễm COVID-19 ở Hà Nội gồm những ai?

Cơ quan y tế đã xác minh được tổng số 22 F1 của BN1956 là nhân viên ngân hàng tại Hà Nội. Trước khi được xác định dương tính, bệnh nhân đã từng đến trường THCS, đi làm, đi siêu thị...

Tối 4/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đưa ra báo cáo về bệnh nhân V.H.H. tại quận Đống Đa vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công bố là BN1956. Chị H. là bệnh nhân COVID-19 thứ 22 ở Hà Nội tính từ 27/1 đến nay.

Cụ thể, bệnh nhân V.H.H. (sinh năm 1975, làm việc tại Phòng giao dịch Public Bank ở phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình). Địa chỉ nơi ở của bệnh nhân tại chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa. Chị H. là F1 của BN1883 (sinh năm 1976, là công chứng viên Phòng Công chứng số 3 Duy Tân, quận Cầu Giấy).

Kết quả xác minh sơ bộ lịch trình của bệnh nhân:

Ngày 27/1, gặp BN1883 tại cổng Trường THCS Giảng Võ trong khoảng 5 phút, 2 người không đeo khẩu trang.

Từ ngày 27-29/1, đi làm tại Ngân hàng Public Bank. Sau khi đi làm về, bệnh nhân có tiếp xúc với bố mẹ và 2 con gái tại chung cư 88 Láng Hạ.

Từ ngày 30/1 đến 31/1, nghỉ cuối tuần ở nhà. Chiều 31/1, đến siêu thị Vinmart Trúc Khê, Láng Hạ để mua đồ.

Ngày 1/2, gặp anh N.A.G, sau đó quay lại cơ quan và về nhà.

Ngày 2/2, làm việc tại ngân hàng.

Ngày 3/2, sau khi được xác định là F1 của BN1883, người này được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến cách ly tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và có kết quả dương tính ngày 4/2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cơ quan y tế đã điều tra, xác minh được tổng số 22 F1 của BN1956, trong đó có 17 F1 là người cùng làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng và 5 F1 khác gồm 4 người nhà của bệnh nhân và một người là bảo vệ tại Chung cư 88 Láng Hạ.

Ngoài ra, tại phường Giảng Võ, cơ quan y tế cũng đã điều tra được 15 địa điểm là quán ăn, uống liên quan đến các trường hợp F1 của bệnh nhân.

Hiện Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã phối hợp với UBND phường Láng Hạ để tạm thời phong tỏa chung cư Sky City Tower. Trung tâm Y tế quận Đống Đa cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân trong chung cư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-f1-cua-nu-nhan-vien-ngan-hang-vua-nhiem-covid-19-o-ha-noi-gom-nhung-ai-395380.html