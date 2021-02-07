Sáng 7/2, Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19) thông tin, trong số các bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 đang được điều trị, hiện có 5 bệnh nhân nặng trong đó một trường hợp tiên lượng rất nặng.

Theo Tiểu ban Điều trị, trường hợp tiên lượng rất nặng là bệnh nhân BN1536, nữ 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 13/1, có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19. Bệnh nhân nhập viện ngày 15/1 tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng với tiền sử đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp đã 10 năm.

Theo các chuyên gia, bệnh nhân diễn biến nhanh, tiên lượng tử vong cao. Trước đó, bệnh nhân này đã được hội chẩn quốc gia 4 lần, hiện đang được điều trị tích cực thở máy qua nội khí quản, lọc máu, nằm yên dưới tác dụng an thần giãn cơ, phù nhẹ toàn thân, viêm đỏ nhẹ vùng cánh tay 2 bên, vùng cùng cụt có vết loét nhẹ, phổi đông đặc dày 2 đáy...

Ngoài ra, có 4 trường hợp tiên lượng nặng khác, trong đó 3/4 là bệnh nhân còn trẻ (tuổi từ 30-34). Cụ thể như sau:

BN 1634, nữ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân hiện vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Tình trạng bệnh đã tiến triển tốt lên.

BN 1725, nam đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân hiện vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có tiến triển nặng lên, hiện thở máy không xâm nhập.

BN 1562, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Bệnh nhân có tiến triển nặng lên, kết quả xét nghiệm hiện vẫn dương tính SARS-CoV-2.

BN 1564, nam, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Bệnh nhân có tiến triển tốt lên, tình trạng bệnh đã giảm, hiện vẫn dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông tin được PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế chia sẻ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương chống dịch COVID-19 mới đây, qua phân tích 240 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở oxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng.

Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Bình Dương Bình Dương vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là nam thanh niên 28 tuổi.

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