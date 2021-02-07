Hải Dương: Phạt 3 người 30 triệu đồng vì tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo

Tin nóng 07/02/2021 16:35

Mới đây, 3 người tại Hải Dương đã bị xử phạt tổng cộng số tiền 30 triệu đồng do hành vi không khai báo y tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ký quyết định xử phạt 3 người tổng số tiền 30 triệu đồng do hành vi không khai báo y tế.

Cụ thể, xử phạt hai vợ chồng anh P. V. Đ. (sinh năm 1981) và chị N.M.L. (sinh năm 1995, cùng ở 759 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân) mỗi người 10 triệu đồng.

Ngày 24/1, hai người này tham dự một buổi liên hoan, tiếp xúc với người được xét nghiệm là F0 nhưng không khai báo với Trạm Y tế phường.

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Quyết định xử phạt người không khai báo y tế tại Hải Dương

Bà L.M.Y. (sinh năm 1960) bị phạt 10 triệu đồng, do tiếp xúc với người được xét nghiệm là F0 nhưng không khai báo.

Những người này bị xử phạt do hành vi "Che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A" và đều bị đưa đi cách ly tập trung.

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