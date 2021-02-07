'20 ca nhiễm COVID-19 trong sân bay Tân Sơn Nhất' là tin giả

Ngày 7/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "nội bộ" rằng TP.HCM có thêm 20 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và Sở Y tế đang phải họp khẩn. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo đó, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin "nội bộ" cho rằng Sở Y tế TP.HCM đang họp khẩn với các đơn vị trong sân bay về việc nhiều nhân viên các hãng bay bị nhiễm COVID-19.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng, ngoài thống kê hãng bay nào có bao nhiêu ca dương tính còn có cả tên, số điện thoại liên lạc của bệnh nhân. Tuy nhiên, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM phản bác thông tin và khẳng định đây là thông tin không chính xác. Ngoài ra, Sở đề nghị các cơ quan báo chí thông tin với dư luận để tránh hoang mang xã hội.

Song song đó, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng khẳng định tin đồn "20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất" là không chính xác.

Tin giả được lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến ca bệnh mới nhất là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, trưa 7/2, HCDC đã tổ chức lấy mẫu khẩn khoảng 1.400 mẫu nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là nhóm đang chờ lấy mẫu trong hoạt động lấy mẫu giám sát toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay của TP.

Để nhanh chóng có kết quả tầm soát, xét nghiệm được thực hiện theo phương pháp gộp 5 mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sáng ngày 7/2, xét nghiệm 4 mẫu gộp (mỗi mẫu gồm 5 người) có kết quả nghi ngờ. 20 trường hợp này đã được lấy lại mẫu xét nghiệm để xác định chính xác 4 trường hợp nghi ngờ. Kết quả sẽ có trong chiều tối nay. Trong khi chờ kết quả cuối cùng, 20 trường hợp thuộc 4 mẫu xét nghiệp nghi ngờ này đã được cách ly tập trung tạm thời, đồng thời vẫn tiến hành cách ly và lấy mẫu tiếp xúc trong gia đình.

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