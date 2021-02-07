Thiếu tiền cận Tết, một thanh niên 19 tuổi đã ra tay sát hại cụ bà 84 tuổi để cướp đi chiếc nhẫn và 20.000 đồng.

Ngày 7/2, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Đỗ Phi Hào (19 tuổi, ngụ xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận, do đang thiếu tiền để chuộc lại cà vẹt xe máy đang cầm cố và mua sắm Tết, đã nảy sinh ý định cướp tài sản của cụ bà Nguyễn Thị D. (84 tuổi) ở gần dãy trọ mình.

Khoảng 15h ngày 6/2, thấy bà D. ở nhà một mình, nhân lúc bà D. không để ý, Hào cầm chày gỗ đánh nhiều cái vào đầu rồi dùng chân đạp liên tiếp vào bụng khiến bà cụ gục xuống nền nhà, ngất lịm đi.

Phát hiện cụ bà đã tử vong, Hào tháo chiếc nhẫn vàng bà D. đeo trên tay và lấy 20.000 đồng trong túi cụ bà rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Hào về phòng trọ tắm rửa rồi đem chiếc áo khoác dính máu cùng chày gỗ đi vứt để phi tang. Riêng chiếc nhẫn, Hào đem đi bán được 5,3 triệu đồng.

Khi phát hiện bà D. gặp nạn, người dân đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng cụ bà đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nghi phạm Đỗ Phi Hào bị bắt giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã gấp rút truy bắt hung thủ, sau gần 8 giờ gây án, đến khuya cùng ngày, Hào bị bắt giữ. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng ra trước pháp luật.

Nghi án cha sát hại 2 con nhỏ rồi tự tử ở Phú Thọ: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh Qua khám nghiệm, cơ quan công an nhận định anh H. sát hại 2 con nhỏ rồi tự tử. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cho là do người cha để lại.

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