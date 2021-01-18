Vụ nghịch tử sát hại cha mẹ, truy sát em trai trọng thương: Công an tiết lộ điều bất ngờ về nghi phạm

Xã hội 18/01/2021 10:04

Trước khi sát hại cha mẹ và truy sát em trai trọng thương, Sáu có biểu hiện thần kinh không ổn định, thường xuyên mâu thuẫn cãi vã với gia đình. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vừa cung cấp thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ thảm án nghịch tử sát hại cha mẹ và truy sát em trai trọng thương xảy ra tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên.

Theo điều tra, khoảng 0 giờ 27 ngày 16/1, Lường Văn Sáu (SN 1993) lấy quần áo, chăn màn để lên bếp định đốt. Thấy vậy, mẹ Sáu là bà Vàng Thị Sương (SN 1968) ngăn cản liền bị Sáu vung dao chém liên tiếp vào người. Một nhân chứng cho biết ông Lường Văn Phơi (SN 1968, cha Sáu) đã quỳ xuống để van xin đứa con nhưng nam thanh niên vẫn nhẫn tâm đâm bố tử vong tại chỗ. Em trai Sáu là anh Lường Văn Hậu (SN 1999) ra tay ngăn cản cũng bị đâm trọng thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Gây án xong, Sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đối tượng đã tử vong 3 giờ sau đó.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, công an tỉnh Lai Châu cho biết Sáu là người mải chơi không chịu lao động. Trong suốt hơn 2 năm qua gã thanh niên chỉ quanh quẩn ở nhà chơi game và điện thoại. Một người hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Sáu có biểu hiện trầm uất, cục súc thường xuyên mâu thuẫn cãi vã với gia đình. 

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Hiện trường vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm sát hại các nạn nhân, nghi phạm có biểu hiện thần kinh không ổn định. Được biết, ông Phơi và bà Sương là người gốc dân tộc Thái, sinh sống tại bản Co Phày đã lâu, thuộc diện hộ gia đình khó khăn ở xã Mường Cang. Hai vợ chồng sinh được 6 người con, trong đó 4 người đã lập gia đình. Do gia đình khó khăn nên các con không được đi học đầy đủ.

Ông Phơi mắc nhiều bệnh tật, mới đây gia đình phải bán hết tài sản, trâu bò để lấy tiền đi bệnh viện chữa trị. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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