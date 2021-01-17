Một người dân ở bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, trước khi sát hại cha mẹ và đâm trọng thương em trai, nghi phạm có biểu hiện trầm uất, cục tính và hay cãi vã với gia đình.

Liên quan đến vụ nam thanh niên sát hại cha mẹ, đâm em trai trọng thương gây xôn xao dư luận, chính quyền bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) đang phối hợp với người dân địa phương tổ chức hậu sự cho các nạn nhân trong vụ thảm án.

Thanh niên sát hại cha mẹ, đâm trọng thương em trai rồi tự tử - Ảnh: Internet

Khoảng 0 giờ 30 đến 1 giờ sáng 16/1, Lường Văn Sáu (SN 1993) lấy quần áo, chăn màn để lên bếp định đốt. Thấy vậy, mẹ Sáu là bà Vàng Thị Sương (SN 1968) ngăn cản liền bị Sáu vung dao chém liên tiếp vào người. Một nhân chứng chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc, ông Lường Văn Phơi (SN 1968, cha Sáu) quỳ xuống để van xin đứa con nhưng nam thanh niên vẫn nhẫn tâm đâm bố tử vong tại chỗ. Em trai Sáu là anh Lường Văn Hậu (SN 1999) ra tay ngăn cản cũng bị đâm trọng thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Gây án xong, Sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình.

Một người hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Sáu có biểu hiện trầm uất, cục súc thường xuyên mâu thuẫn cãi vã với gia đình.

Được biết, ông Phơi và bà Sương là người gốc dân tộc Thái, sinh sống tại bản Co Phày đã lâu, thuộc diện hộ gia đình khó khăn ở xã Mường Cang. Hai vợ chồng sinh được 4 người con, Lường Văn Sáu là người con thứ hai và vẫn chưa lập gia đình.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.

Vụ thai nhi bị vứt cạnh thùng rác ở Hà Nội: Người dân thấy có người đốt vàng mã rồi bỏ đi Trước khi phát hiện thai nhi xấu số bị vứt cạnh thùng rác, người dân quanh khu vực từng thấy một người đến thắp hương, đốt vàng mã rồi bỏ đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thanh-nien-sat-hai-cha-me-dam-em-trai-roi-tu-sat-thay-con-vung-dao-bo-quy-xuong-van-xin-tha-mang-nhung-khong-duoc-393640.html