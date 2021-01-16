Trước khi phát hiện thai nhi xấu số bị vứt cạnh thùng rác, người dân quanh khu vực từng thấy một người đến thắp hương, đốt vàng mã rồi bỏ đi.
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Liên quan đến vụ phát hiện thai nhi trong túi nilon vứt cạnh thùng rác ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera để tìm ra người để túi chứa thi thể thai nhi trước một căn nhà trên đường Lê Duẩn.
Trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc, một số người dân cho hay trước khi túi chứa thi thể thai nhi được phát hiện, họ từng thấy một người lạ mặt đốt vàng mã, thắp hương ở khu vực này rồi bỏ đi. Sau khi người đó rời đi không bao lâu, một chiếc ô tô đi ngang đã vô tình cán qua túi chứa thi thể khiến sự việc bị lộ.
Anh Lê Thanh Vân (hay còn gọi là Trung Lê) - Chủ nhiệm một câu lạc bộ chuyên thu gom các hài nhi ở Hà Nội cho biết sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, anh sẽ khâm liệm cho cháu bé tại chỗ rồi đưa về bảo quản, sau đó sẽ đi an táng tập trung cùng các thai nhi xấu số bị bỏ rơi khác.