Sau khi ô tô cán qua túi rác, người dân thấy có máu nên lại gần kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thai nhi khoảng 8 tháng trong túi.
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Khoảng 15 giờ chiều ngày 16/1, người dân trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) phát hiện thai nhi còn nguyên dây rốn bị vứt cạnh thùng rác nên đã báo cho lực lượng chức năng.
Trước đó, một chiếc ô tô vô tình cán qua túi rác đựng thi thể khiến túi bị vỡ. Mọi người thấy máu và dây rốn lòi ra từ bên trong nên lại gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một thai nhi khoảng 8 tháng tuổi.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân sự việc. Tại hiện trường, một số người dân đã mua sữa và hương nhang để thắp hương cho cháu bé xấu số. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hàng trích xuất camera xung quanh khu vực để tìm xem ai là người để túi chứa thi thể thai nhi tại đây.