Sau gần 2 tháng điều trị tại BV Nhi Đồng 2 vì bị mẹ bạo hành, bé gái 3 tuổi đã tử vong.
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Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, sau gần 2 tháng điều trị tại BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM), bé T.T.K.C (3 tuổi) bị mẹ bạo hành dã man đã tử vong vào khoảng 18 giờ 45 ngày 15/1.
Hiện cơ quan chức năng cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đang phối hợp với gia đình để tiến hành lo hậu sự cho bệnh nhi.
Như đã đưa tin, ngày 17/11/2020, bé C. được mẹ là Trần Thị Dung (quê Thừa Thiên - Huế) đưa đến BV quận 12 trong tình trạng đa chấn thương trên cơ thể.
Dung khai con gái bị ngã cầu thang nên bầm mắt và nôn mửa. Tuy nhiên khi làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã đánh mạnh vào đầu và tai bé buổi sáng trước khi nhập viện. Nguyên nhân là do bé C. đi vệ sinh làm dính phân vào dép.
Qua thăm khám, bé gái bị tụ máu não, xuất huyết não, chấn thương sọ não, gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng, phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập dưới lách, viêm phổi nặng. Bệnh nhi được chuyển lên BV Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị.
Ngày 30/11/2020, Công an quận 12 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Thị Dung về hành vi bạo hành con gái dã man.