Dồn nén bực tức sau nhiều lần bị đánh đập, người vợ dùng dây thừng siết cổ chồng tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Sầm Thị Hương (SN 1959, trú tại xã Thông Thụ) để điều tra về hành vi dùng dây thừng siết cổ chồng tử vong.

Khoảng 19 giờ ngày 12/1, người dân xã Thông Thụ nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bà Hương nên chạy sang xem. Lúc này, mọi người phát hiện ông Lữ Văn Phương (SN 1962, chồng bà Hương) nằm bất tỉnh trong nhà bếp, miệng sùi bọt mép. Qua kiểm tra, ông Phương đã tử vong với một vết bầm tím quanh cổ.

Bị chồng đánh đập nhiều lần, vợ dùng dây thừng siết cổ chồng tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Phong nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Phương.

Bà Hương thừa nhận tối hôm xảy ra sự việc, ông Phương đi uống rượu về rồi đánh vợ. Bực tức vì nhiều lần bị chồng đánh đập, người phụ nữ này đã dùng dây thừng siết cổ chồng tử vong.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng bà Hương có 4 người con, tất cả đều đã lập gia đình riêng. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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