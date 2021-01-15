Nghi người phụ nữ cùng 2 con rơi xuống kênh mất tích, người dân lập tức báo cơ quan chức năng. Nghi án mẹ ôm con nhảy cầu tự tử đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đang tìm kiếm tung tích 3 mẹ con nghi nhảy cầu tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin trên Zing, khoảng 8 giờ ngày 15/1, một số người dân tại khu vực cầu K13, xã Bàu Năng nhìn thấy người phụ nữ dẫn 2 con nhỏ lên cầu rồi cùng nhảy xuống kênh.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên người dân không kịp can ngăn. Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm tung tích 3 mẹ con.

Nghi án mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận địa phương - Ảnh: Zing

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của một người, hai người còn lại vẫn đang mất tích. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu đang điều tra làm rõ.

Theo chính quyền địa phương, người phụ nữ ôm 2 con gái nhảy xuống kênh tên N. đã ly dị chồng. Trước khi nhảy xuống kênh, chị N. đăng status than buồn chuyện gia đình lên mạng xã hội.

Chồng nhốt vợ vào hầm tối, bắt 'phục vụ' hàng trăm gã đàn ông bất kể ngày đêm để thu tiền Gã chồng trùm một chiếc túi lên đầu vợ và để những người đàn ông cưỡng hiếp rồi trả tiền theo giá đã đưa ra. Theo ước tính, trong suốt 2 năm làm nô lệ tình dục, người vợ đã phải phục vụ hàng trăm gã đàn ông khác nhau.

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