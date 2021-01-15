Chồng nhốt vợ vào hầm tối, bắt 'phục vụ' hàng trăm gã đàn ông bất kể ngày đêm để thu tiền

Gã chồng trùm một chiếc túi lên đầu vợ và để những người đàn ông cưỡng hiếp rồi trả tiền theo giá đã đưa ra. Theo ước tính, trong suốt 2 năm làm nô lệ tình dục, người vợ đã phải phục vụ hàng trăm gã đàn ông khác nhau.

Vụ việc gây chấn động tại ngôi làng nhỏ Parszczyce ở Pomeranian Voivodeship, phía Bắc đất nước Ba Lan. Một gã đàn ông mất nhân tính đã nhốt vợ vào hầm tối, ép cô làm nô lệ tình dục để thu tiền khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ. Mariusz Sz. khiến ai nấy rùng mình bởi tội ác hắn đã gây ra - Ảnh: The Sun Cụ thể, gã Mariusz Sz. (49 tuổi) đã bạo hành vợ mình từ năm 2006 đến năm 2010, trong đó có 2 năm người vợ bị nhốt trong một căn hầm tối tăm ngay bên trong ngôi nhà của họ.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6/2017, thẩm phán đã nhấn mạnh rằng: "Nạn nhân bị giam trong một căn hầm tối và lạnh lẽo, trong đó cô bị tước quyền chăm sóc vệ sinh cá nhân và thậm chí không được giải quyết nhu cầu sinh lý của mình dưới sự quản lý nghiêm ngặt. Cô ấy bị bỏ đói, bị ép ăn với 2 tay bị trói trong tư thế quỳ gối". Những người có mặt tại phiên tòa đều không khỏi phẫn nộ khi biết người vợ phải sống không khác gì thú vật trong suốt 2 năm.

Căn hầm nơi người vợ bị nhốt - Ảnh: The Sun Ngoài gã chồng còn có 3 đối tượng khác bị buộc tội hãm hiếp người vợ tội nghiệp. Tuy nhiên, cả 3 gã đều nói bản thân không cưỡng hiếp nạn nhân, càng không biết tội ác tày trời của gã Mariusz. Theo thông tin cảnh sát thu thập được, tên Mariusz không chỉ cho "người quen" cưỡng hiếp vợ mình mà hắn còn cho các gã đàn ông khác "thuê vợ" với giá 4,20 bảng Anh (tương đương với 132.000 đồng) cho mỗi lần quan hệ. Cụ thể, hắn trùm một chiếc túi lên đầu vợ và để những người đàn ông cưỡng hiếp rồi trả tiền theo giá đã đưa ra. Theo ước tính, trong suốt 2 năm bị nhốt dưới hầm, người vợ đã phải phục vụ hàng trăm gã đàn ông khác nhau. Đáng phẫn nộ hơn, nạn nhân cho biết con gái 4 tuổi của cô cũng bị chính cha và những gã đàn ông cầm thú lạm dụng. Truyền thông địa phương còn tiết lộ, nạn nhân tội nghiệp đã báo cáo vụ việc với cảnh sát nhưng cô đã bị từ chối lời cầu cứu 3 lần trước khi cuộc điều tra được mở ra.

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