Sau khi đăng status cuối cùng trên trang cá nhân, người mẹ 24 tuổi ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử. Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy 2 thi thể.

Liên quan đến vụ mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh gây xôn xao dư luận, lãnh đạo UBND xã Bàu Năng cho biết cơ quan chức năng đã tìm được 2 thi thể, hiện vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại.

Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Hồng N. (23 tuổi, ngụ TP. Tây Ninh), cháu Nguyễn Ngọc Trâm A. (7 tuổi) và Nguyễn Ngọc Bảo V. (4 tuổi). Trước khi quyết định cùng hai con nhảy xuống kênh, chị N. đã đăng status trên Facebook: "Tôi ra đi là do tôi tự lựa chọn, không muốn ai vướng bận gì về mẹ con tôi".

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện 2 thi thể, vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại - Ảnh: Internet

Theo thông tin đăng trên Tuổi trẻ, chiều 14/1, chị N. cãi nhau với cha là ông T. (53 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh). Sau đó, ông T. đánh và đập vỡ phần đuôi xe máy của chị N. Chị N. lái xe máy chở theo 2 con gái ra khỏi nhà trong tình trạng đau buồn.

Lúc 21 giờ 45, chị N. gọi cho bạn trai là L. (26 tuổi). Đến 23 giờ cùng ngày, L. truy theo định vị, phát hiện xe máy và đôi dép của N. để trên bờ kênh K13 (cách cầu K13 100m về hướng cầu Dừa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) nhưng không thấy người nên báo công an.

Sự việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

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