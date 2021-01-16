Bàng hoàng phát hiện vợ bị thương nằm trên nền nhà, chồng và con nhỏ cháy đen trong nhà tắm

Xã hội 16/01/2021 12:37

Thấy người vợ bị thương bất tỉnh trên nền nhà, hàng xóm vào trong kiểm tra thì phát hiện thi thể 2 cha con bị cháy đen. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ phát hiện thi thể cháy đen của 2 cha con trong nhà tắm xảy ra trên địa bàn. 

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, khoảng 6 giờ ngày 16/1, một số hàng xóm nghe mùi cháy khét lẹt nên sang nhà anh Võ Văn C. (37 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoa) kiểm tra. Lúc này, cửa nhà anh C. đang đóng chặt. 

Gọi mãi không thấy ai trả lời, mọi người phá cửa vào thì phát hiện chị Nguyễn Thị T. (39 tuổi) nằm bất động dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương.

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Phát hiện thi thể người chồng và con nhỏ bị cháy đen trong nhà tắm, còn người vợ bị thương nằm bất tỉnh trên nền nhà - Ảnh: Internet

Cách đó không xa, anh C. cùng người con út 10 tháng tuổi cũng được phát hiện đã cháy đen trong nhà tắm. Chị T. được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh C. có 3 người con. Người chồng làm thợ xây, còn vợ làm ruộng, chăm con. Tối hôm xảy ra sự việc, hai vợ chồng cũng không có lớn tiếng gì với nhau.

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