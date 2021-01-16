Cho hot girl đeo 'đồ chơi người lớn' rồi thực hiện thử thách phản cảm, nam Youtuber bị ném đá dữ dội

Thế giới 16/01/2021 17:22

Thử thách phản cảm của nam Youtuber và cô nàng xinh đẹp nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích từ dân mạng.

Trên YouTube ngày càng xuất hiện nhiều nội dung tiêu cực, phản cảm khiến người xem hoang mang. Hầu hết đều lo ngại trẻ em hoặc trẻ vị thành niên học theo những đoạn clip này và dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Điển hình như trường hợp của anh chàng YouTuber dưới đây.

Theo nội dung đoạn clip, cô gái xinh đẹp ngồi trong xe ô tô và nhận được một món đồ chơi 18+ có khả năng kích thích người sử dụng. Cô nàng được yêu cầu phải ra đường với thiết bị gắn theo người, còn người điều khiển món đồ chơi đó chính là nam Youtuber. 

Những cảnh quay sau đó khiến bất cứ ai cũng cảm thấy sốc nặng và ngượng nghịu vô cùng. Cô gái xinh đẹp thì cố kiềm chế những biểu hiện gương mặt phản cảm, đồng thời chịu đựng sự dày vò từ thiết bị khó chịu nói trên. 

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Cô gái xinh đẹp nhận 'đồ chơi người lớn' từ nam Youtuber rồi thực hiện thử thách - Ảnh: Internet

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Cho hot girl đeo 'đồ chơi người lớn' rồi thực hiện thử thách phản cảm, nam Youtuber bị ném đá dữ dội - Ảnh 3Cho hot girl đeo 'đồ chơi người lớn' rồi thực hiện thử thách phản cảm, nam Youtuber bị ném đá dữ dội - Ảnh 4thu thach phan cam 3

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Thử thách phản cảm nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn video phát hành, hàng ngàn người đã bấm nút report và bình luận chỉ trích anh chàng YouTuber. Hầu hết mọi người đều đánh giá thử thách phản cảm này cần phải được xóa bỏ ngay lập tức.

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