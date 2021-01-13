Nữ streamer ngực khủng hành động hư hỏng ngay trên sóng livestream khiến fan đứng ngồi không yên

Thế giới 13/01/2021 11:57

Đang livestream, nữ streamer nóng bỏng có hành động gây sốc khiến các fan dậy sóng, kênh chat của cô nàng cũng vì thế mà bùng nổ theo.

Park Min Jung là nữ streamer nổi tiếng của Hàn Quốc. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng body nóng bỏng nên dĩ nhiên cô nàng cũng sở hữu lượng fan hâm mộ cực khủng. Mới đây, Park Min Jung còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí MAXIM. Cô là nữ streamer đầu tiên nhận được vinh dự này. 

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Park Min Jung là gương mặt trang bìa của tạp chí danh tiếng - Ảnh: Internet

Trong lần livestream mới nhất, nữ streamer nóng bỏng tiếp tục khiến kênh chat bùng nổ với hành động gây tranh cãi của mình. Vẫn giữ thói quen diện những bộ đồ khoét xẻ sâu hoắm, Park Min Jung còn dùng tay để "ước lượng" vòng một lẫn vòng eo khiến các fan đứng ngồi không yên.

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Nữ streamer có hành động gây sốc khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

Hành động của nữ streamer khiến dân mạng tranh cãi không ngớt. Nhiều người cho rằng cô nàng cố tình gây sốc để thu hút fan, số khác lại nghĩ Park Min Jung chẳng làm gì quá đáng.

Được biết, Park Min Jung hiện đang là một trong những streamer nổi tiếng nhất tại Hàn. Kênh Youtube của cô nàng đang sở hữu tới 220.000 lượt follow cùng tổng số view lên tới 37 triệu. Sau khi lên bìa tạp chí, danh tiếng và độ phủ sóng của nữ streamer càng tăng lên. 

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Phải công nhận rằng bây giờ các cô nàng streamer cũng thật là lắm chiêu trò.

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