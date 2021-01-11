Mặc trễ nải khi lên sóng, nữ streamer bất ngờ tụt dây áo, lộ toàn bộ 'cảnh xuân' trước hàng ngàn người

Sau sự cố phản cảm, tên tuổi của nữ streamer càng trở nên nổi tiếng hơn nữa. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hớ hênh của cô nàng thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngày càng nhiều nữ streamer xinh đẹp, nóng bỏng cố tình tạo drama bằng các hành động phản cảm khi lên sóng khiến nhiều người ngán ngẩm, điển hình như cô nàng streamer có nickname Elies dưới đây.

Trong một lần livestream mới đây, Elies gây bất ngờ cho người xem khi xuất hiện trong chiếc váy ngủ ren trễ nải. Khi đang chơi game vui vẻ, dây áo của Elies bất ngờ tụt xuống khiến cô lộ toàn bộ "cảnh xuân" trước mặt hàng ngàn fan hâm mộ.

Cô nàng nhanh chóng chỉnh sửa trang phục nhưng điều này vẫn không giúp cho Elies thoát nạn. Một số fan đã kịp ghi lại khoảnh khắc hớ hênh và đăng lên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Nữ streamer gặp sự cố phản cảm ngay trên sóng - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh cắt từ clip

Được biết, Elies tên thật là Tan Xiaotong. Trước khi trở thành streamer, Elies từng là người mẫu chuyên nghiệp và là gương mặt đại diện hình ảnh của nhiều nhãn hiệu đồ lót, nội y nổi tiếng. Sau sự cố phản cảm, tên tuổi của Elies càng trở nên nổi tiếng hơn nữa. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích nữ streamer cố tình chiêu trò để nổi tiếng, không ít người lại nghĩ rằng đó chỉ là khoảnh khắc vô tình chứ bản thân nàng streamer vốn đã quá nổi tiếng nên chẳng cần phải làm những chiêu trò như vậy.

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