Hành động phản cảm tột độ của nữ streamer xứ Trung khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Để thu hút tương tác và tiền donate từ người xem, không ít nữ streamer xinh đẹp sẵn sàng hành động lố lăng nhằm đạt được mục đích. Điển hình như cô nàng streamer xứ Trung tên Tan Xiaotong vừa khiến cộng đồng mạng bức xúc vì hành động phản cảm tột độ của mình.

Trong lúc đang livestream, Tan bất ngờ đứng dậy bật nhạc, sau đó lắc lư theo từng giai điệu với những màn vũ đạo vô cùng sexy. Nếu chỉ mỗi vậy thì không có gì để nói, đằng này nữ streamer còn cởi áo ngay trên sóng, sau đó khoe khoang vòng một theo cách cực phản cảm khiến dân tình sốc nặng.

Tuy nhiên, đoạn video cũng chỉ kéo dài không được bao lâu và màn hình livestream cũng chuyển đen ngay sau đó do vi phạm các chính sách của nền tảng. Được biết, cô nàng streamer này sau đó đã phải nhận án phạt cấm kênh vĩnh viễn.

Cô nàng streamer cởi áo trên sóng - Ảnh cắt từ clip

Hành động phản cảm tột độ khiến nữ streamer bị cấm cửa vĩnh viễn - Ảnh: Internet

Trước khi là một streamer, Tan từng làm người mẫu và gặt hái được vô số thành công nhờ thân hình bốc lửa của mình. Nhiều dân mạng cho rằng cô nàng nên đi làm diễn viên hoặc quay lại nghề cũ chứ không nên khoe thân trên sóng livestream. Bởi không sớm thì muộn, cô nàng sẽ bị cấm cửa ở tất cả các nền tảng trực tuyến mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-nhay-sexy-nu-streamer-bat-ngo-coi-ao-lam-hanh-dong-khong-the-tin-noi-khien-dan-mang-soc-nang-392620.html