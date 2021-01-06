Mặc váy ngắn cũn cỡn rồi bò trên nền đất làm hành động phản cảm tột độ, nữ streamer nhận no 'gạch đá' từ dân mạng

Thế giới 06/01/2021 14:51

Khi được fan yêu cầu cosplay loài mèo, nữ streamer mặc váy ngắn cũn lập tức có hành động phản cảm khiến dân tình sốc nặng.

Ngày nay, livestream trên mạng xã hội được xem là nghề nghiệp hái ra tiền, đặc biệt là đối với các cô gái xinh đẹp, nóng bỏng. Càng được nhiều người yêu thích, các streamer càng được donate nhiều tiền. Không ít cô gái sẵn sàng hành động phản cảm chỉ để thỏa mãn người xem và cũng như kiếm thêm lượng tiền donate.

Mới đây, dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của cô nàng streamer thuộc nền tảng Afreeca TV khiến ai nấy ngán ngẩm. 

Cụ thể, khi được fan yêu cầu cosplay loài mèo, nữ streamer đã thoải mái bò, trườn, lăn lộn hay tạo dáng ngồi chẳng khác gì loài động vật này. Đáng nói, chiếc váy siêu ngắn khiến cô nàng lộ toàn bộ vòng ba và nội y trước mặt người xem. Phản cảm tột độ là vậy nhưng cô nàng lại thu hút lượng lượt xem khủng, số tiền donate mà cô nhận được đã lên tới khoảng 13 triệu won (260 triệu đồng). 

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Nữ streamer hành động phản cảm trên sóng livestream - Ảnh: Internet

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Hình ảnh nhận về vô số 'gạch đá' - Ảnh: Internet

Điều này đã phản ánh một thực tế đáng buồn rằng nhiều nữ streamer thay vì đầu tư vào chất lượng nội dung cũng như cải thiện khả năng tương tác, cuốn hút người xem thì lại chọn cách hành động phản cảm nhằm tạo ra các chiêu trò giật gân câu khách. 

Đang livestream, nữ streamer bất ngờ dạng chân làm hành động hư hỏng và cái kết đắng

Đang livestream, nữ streamer bất ngờ dạng chân làm hành động hư hỏng và cái kết đắng

Hành động phản cảm của nữ streamer xinh đẹp nhận phải vô số gạch đá từ cộng đồng mạng.

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