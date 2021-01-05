Đang livestream, nữ streamer bất ngờ dạng chân làm hành động hư hỏng và cái kết đắng

Hành động phản cảm của nữ streamer xinh đẹp nhận phải vô số gạch đá từ cộng đồng mạng.
- Nổi tiếng ngoan hiền, nàng streamer bất ngờ khoe vòng một gợi cảm khiến fan choáng váng, còn tưởng là "bật hack"
- Biến mất 1 năm, nữ streamer bất ngờ quay lại với tạo hình gợi cảm, fan ngạc nhiên: "Một năm khiến vòng một con người thay đổi nhiều thế ư"
Ngày nay, nhiều nữ streamer thay vì đầu tư vào chất lượng nội dung cũng như cải thiện khả năng tương tác, cuốn hút người xem thì lại chọn cách hành động phản cảm nhằm tạo ra các chiêu trò giật gân. Không ít trường hợp đã phải nhận cái kết đắng, điển hình như cô nàng streamer Gartita dưới đây.
Cụ thể, trong lúc livestream, Gartita thường ăn mặc hở hang phản cảm và sẵn sàng kéo áo khoe vòng một, thậm chí tốc váy trước hàng ngàn người chỉ để khoe... tất chân. Ngoài ra, không ít lần nữ streamer này còn thực hiện các động tác cơ thể đáng lên án khiến người xem phẫn nộ.
Gartita từng có thời điểm bị cấm sóng ở Afreeca TV, chính vì vậy khi cô nàng tuyên bố sẽ chuyển nhà sang Twitch khiến các fan của nền tảng này la ó phản đối. Chưa biết kết quả sẽ đi tới đâu, nhưng hiện tại, Gartita có lẽ đang là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Tuy nhiên, nàng streamer chẳng mấy để tâm và cho rằng cô chỉ cần phục vụ một lượng người xem trung thành là đủ.