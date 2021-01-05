Đang livestream, nữ streamer bất ngờ dạng chân làm hành động hư hỏng và cái kết đắng

Hành động phản cảm của nữ streamer xinh đẹp nhận phải vô số gạch đá từ cộng đồng mạng.

Ngày nay, nhiều nữ streamer thay vì đầu tư vào chất lượng nội dung cũng như cải thiện khả năng tương tác, cuốn hút người xem thì lại chọn cách hành động phản cảm nhằm tạo ra các chiêu trò giật gân. Không ít trường hợp đã phải nhận cái kết đắng, điển hình như cô nàng streamer Gartita dưới đây.

Nữ streamer sở hữu nhan sắc xinh đẹp... - Ảnh: Internet

... và thân hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong lúc livestream, Gartita thường ăn mặc hở hang phản cảm và sẵn sàng kéo áo khoe vòng một, thậm chí tốc váy trước hàng ngàn người chỉ để khoe... tất chân. Ngoài ra, không ít lần nữ streamer này còn thực hiện các động tác cơ thể đáng lên án khiến người xem phẫn nộ.

Gartita thản nhiên vén áo khoe vòng một hay tốc váy khoe tất chân - Ảnh: Internet

Hành động phản cảm của nữ streamer gây phẫn nộ - Ảnh: Internet

Gartita từng có thời điểm bị cấm sóng ở Afreeca TV, chính vì vậy khi cô nàng tuyên bố sẽ chuyển nhà sang Twitch khiến các fan của nền tảng này la ó phản đối. Chưa biết kết quả sẽ đi tới đâu, nhưng hiện tại, Gartita có lẽ đang là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Tuy nhiên, nàng streamer chẳng mấy để tâm và cho rằng cô chỉ cần phục vụ một lượng người xem trung thành là đủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-livestream-nu-streamer-bat-ngo-dang-chan-lam-hanh-dong-hu-hong-va-cai-ket-dang-392430.html