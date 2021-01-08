Nhảy quá sung trên sóng, nữ streamer lộ toàn bộ vòng 1 không che chắn trước hàng ngàn người

Sau khi lộ hàng trên sóng trực tiếp, nữ streamer xinh đẹp đã nhận án phạt nghiêm khắc từ nền tảng.

Mới đây, nữ streamer xứ Trung tên Luo Xin bất ngờ lộ hàng khi đang trên sóng khiến dân tình sốc nặng.

Cụ thể, thay vì chơi game giống với mọi ngày, Luo Xin và 2 người bạn quyết định "quẩy" nhiệt tình bằng các vũ đạo nóng bỏng. Bạn của Luo Xin tỏ ra khá cẩn thận khi thường xuyên lấy tay che ngực mỗi khi cần cúi xuống đọc kênh chat hay chỉnh camera.

Nữ streamer nhảy cực sung trên sóng - Ảnh cắt từ clip

Cô nàng lộ vòng 1 không che chắn trước ống kính đã nhận án phạt - Ảnh cắt từ clip

Trong lúc nhảy nhót, chiếc áo crop top của Luo Xin đã bị tốc lên, khiến cô lộ toàn bộ vòng 1 không nội y trước hàng ngàn người. Dĩ nhiên, một án phạt nghiêm khắc của nền tảng đã được quyết định. Kênh livestream đang có gần 2 triệu follow của Luo Xin cũng "mất ảnh" trong một nốt nhạc, để lại màn hình đen đầy tiếc nuối cho rất nhiều fan đang theo dõi. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cô nàng vì sự cố có phần phản cảm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhay-qua-sung-tren-song-nu-streamer-lo-toan-bo-vong-1-khong-che-chan-truoc-hang-ngan-nguoi-392728.html