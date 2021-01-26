Theo nhiều dân mạng, nữ streamer phải bị cấm kênh vĩnh viễn vì hành động phản cảm tột độ của mình.

Ngày nay, nhiều nữ streamer sẵn sàng hành động gây sốc, khoe thân phản cảm nhằm tăng tương tác, tăng view và nhận tiền donate từ các fan. Không ít streamer đã bị cấm kênh vĩnh viễn, thế nhưng vẫn có những trường hợp may mắn hy hữu, điển hình như câu chuyện của cô nàng streamer Missbehavin dưới đây.

Missbehavin là nữ streamer nổi tiếng với phong cách "tắc kè hoa" siêu độc. Tận dụng lợi thế hình thể nóng bỏng, cô nàng thường hóa thân vào nhiều vai diễn độc lạ, qua đó thu hút lượng fan hâm mộ cực khủng.

Nữ streamer Missbehavin sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Trong lần livestream mới đây, Missbehavin đã có hành động phản cảm khiến ai nấy sốc nặng. Cô nàng diện bộ đồ siêu mỏng rồi thản nhiên cởi quần, khoe trọn đường cong cơ thể trước ống kính. Sau vài phút bùng nổ, kênh chat của nữ streamer đã bị mất hình hoàn toàn. Ai cũng hiểu cô nàng đã bị cấm kênh sau hành động vô cùng phản cảm kia.

Hành động phản cảm tột độ của nữ streamer khiến kênh chat bùng nổ - Ảnh: Internet

Nền tảng livestream cũng ngay lập tức vào cuộc và xóa đi đoạn video vi phạm này, đồng thời tuyên án phạt cấm kênh 3 ngày cho Missbehavin. Tuy nhiên, điều này lại càng khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy phẫn nộ. Ai cũng cho rằng cô nàng cố tình tạo scandal nên án phạt cấm 3 ngày xem ra là quá nhẹ nhàng. Theo nhiều người, nữ streamer xứng đáng bị cấm kênh vĩnh viễn thì đúng hơn.

Mặc trễ nải khi lên sóng, nữ streamer bất ngờ tụt dây áo, lộ toàn bộ 'cảnh xuân' trước hàng ngàn người Sau sự cố phản cảm, tên tuổi của nữ streamer càng trở nên nổi tiếng hơn nữa. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hớ hênh của cô nàng thu hút hàng triệu lượt xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-livestream-nu-streamer-bat-ngo-coi-quan-lam-hanh-dong-kho-tin-khien-dan-tinh-day-song-phan-no-393007.html