Nữ streamer cởi nút áo, cố tình lắc lư vòng một 'siêu to khổng lồ' để nhận cơn mưa tiền donate từ fan hâm mộ

Vì ham các khoản donate từ fan hâm mộ, nữ streamer liên tục cởi nút áo và có những hành động phản cảm khiến dân mạng dậy sóng.

Ngày nay, livestream trên mạng xã hội được xem là nghề nghiệp hái ra tiền, đặc biệt là đối với các cô gái xinh đẹp, nóng bỏng. Càng được nhiều người yêu thích, các streamer càng được donate nhiều tiền. Không ít cô gái sẵn sàng hành động phản cảm chỉ để thỏa mãn người xem và cũng như kiếm thêm lượng tiền donate. Điển hình như cô nàng Moonwol nổi tiếng Hàn Quốc dưới đây.

Nữ streamer cởi nút áo khoe thân hình gợi cảm - Ảnh cắt từ clip

Trong suốt buổi phát sóng, Moonwol liên tục cởi nút áo và có những hành động phô diễn thân hình gợi cảm - Ảnh cắt từ clip

Đổi lại là cơn mưa donate từ fan hâm mộ - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, cô nàng ngồi chơi game nhưng liên tục bị thua. Mỗi lần như vậy, Moonwol lại cởi một nút áo cho đến khi mọi thứ đạt giới hạn. Người xem gần như bùng nổ khi được chiêm ngưỡng body nóng bỏng của nữ streamer phía sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Trong suốt buổi phát sóng, Moonwol liên tục có những hành động phô diễn thân hình gợi cảm khiến dân tình nóng mắt. Để rồi sau đó, các khoản donate từ phía người xem thả tới trên sóng livestream như vũ bão khiến Moonwol càng phấn khích.

Tuy nhiên ngay sau đó, đoạn video của nữ streamer đã bị xóa khỏi nền tảng. Nhiều người cho rằng Moonwol sẽ phải nhận án phạt cho hành động phản cảm của mình.

Nữ streamer ngực khủng hành động hư hỏng ngay trên sóng livestream khiến fan đứng ngồi không yên Đang livestream, nữ streamer nóng bỏng có hành động gây sốc khiến các fan dậy sóng, kênh chat của cô nàng cũng vì thế mà bùng nổ theo.

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