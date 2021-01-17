Qua khám nghiệm, cơ quan công an nhận định anh H. sát hại 2 con nhỏ rồi tự tử. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cho là do người cha để lại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đang điều tra làm rõ nghi án cha sát hại 2 con nhỏ rồi tự sát gây rúng động dư luận xã hội.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Internet

Một lãnh đạo xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc, vào tối 16/1, anh Trần Minh H. (31 tuổi, ở xóm Thanh Hà) xảy ra mâu thuẫn to tiếng với vợ. Sau đó người vợ bỏ về nhà ngoại. Thấy vậy, anh H. không cho vợ lấy quần áo và cầm kéo cắt tóc vợ.

Sáng hôm sau, anh H. cùng 2 con 7 tuổi và 6 tuổi được người thân phát hiện tử vong trên giường cùng lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh H. để lại.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định anh H. đã sát hại 2 con rồi tự tử. Trong lá thư để lại, anh H. có tâm nguyện 3 bố con được đưa đi hỏa táng. Trong thư cũng đề cập đến một số người vay tiền.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vụ thanh niên sát hại cha mẹ, đâm em trai rồi tự sát: Thấy con vung dao, bố quỳ xuống van xin tha mạng nhưng không được Một người dân ở bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, trước khi sát hại cha mẹ và đâm trọng thương em trai, nghi phạm có biểu hiện trầm uất, cục tính và hay cãi vã với gia đình.

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