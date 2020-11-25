Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ ruột bạo hành dã man, các y bác sĩ cho biết não bé đã chết, tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi.

Trao đổi với báo chí, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. HCM cho biết vẫn đang cố gắng để chữa trị cho bé gái 3 tuổi nhập viện vì chấn thương sọ não.

Theo thông tin mới nhất trên Gia đình & Xã hội, tình hình hiện tại của bệnh nhi rất nặng, não đã chết, dù đang được thở oxy nhưng tiên lượng khó qua khỏi.

Như thông tin trước đó đã đưa, bé L.C (3 tuổi) nghi bị mẹ ruột bạo hành được người nhà đưa đến Bệnh viện quận 12 cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể. Ban đầu, mẹ bé khai do té cầu thang nên con gái bầm mắt và ói. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc với công an, người này thừa nhận đã đánh vào đầu bé trước đó 3 ngày.

Bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ ruột bạo hành tiên lượng nặng, khó qua khỏi - Ảnh: Internet

Sau khi thăm khám, vì tình trạng nạn nhân quá nặng nên sau khi tiến hành hồi sức tích cực, cho thở oxy, các bác sĩ đã cho chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé bị tụ máu não, chấn thương sọ não, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng, rơi vào tình trạng hôn mê, đồng tử giãn. Bên cạnh đó, ở vùng ngực, lưng hông trái của bệnh nhi có vết bầm tím, chảy máu tai phải, tai trái và 2 mắt có vết bầm, xuất huyết não và viêm phổi nặng.

Theo thông tin người dân sống gần gia đình nạn nhân chia sẻ, trước đó họ từng thấy bé L.C bị mẹ ruột bạo hành, người mẹ cũng có dấu hiệu bị trầm cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-3-tuoi-nghi-bi-me-bao-hanh-o-sai-gon-nan-nhan-chet-nao-tien-luong-kho-qua-khoi-388019.html