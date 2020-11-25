Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì chấn thương sọ não, dập lá lách, nghi bị mẹ bạo hành

Xã hội 25/11/2020 11:31

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi bị xuất huyết não, dập lá lách nghi bị mẹ ruột bạo hành.

Mới đây, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho một bé gái bị chấn thương nặng nghi án bị mẹ ruột bạo hành.

Theo đó, bé L.C (3 tuổi, ngụ đường Tô Ký, quận 12, TP. HCM) được người thân đưa đến Bệnh viện quận 12 trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, bầm tím. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bé gái bị tụ máu não, chấn thương sọ não, gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, cho bé thở oxy và chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

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Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành hiện đang tiên lượng nặng - Ảnh: Internet

Ban đầu, mẹ bé khai do con gái bị té cầu thang nên bầm mắt và ói. Tuy nhiên, sau đó khi làm việc với công an, người này thừa nhận có đánh vào đầu bé trước đó 3 ngày.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, bệnh nhi đang ở Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhi có nhiều vết thương tụ máu khắp cơ thể, chấn thương sọ não, xuất huyết não, dập lách… tiên lượng nặng.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện người mẹ đang được Công an quận 12 tiến hành lấy lời khai. Phía Công an quận 1 cũng vào bệnh viện để hỗ trợ lấy thông tin về tình hình sức khỏe nạn nhân.

Theo chia sẻ của một số người dân sống gần nhà bé L.C với báo chí, họ từng thấy bé bị mẹ ruột đánh. Người mẹ có biểu hiện bị trầm cảm. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan điều tra, làm rõ.

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