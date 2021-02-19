Lời kể từ người thân bé nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Hà Nội: 'Bị mẹ đẻ trói tay, chân rồi dùng roi, que vụt nhiều lần'

Xã hội 19/02/2021 15:11

Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ thông tin về việc bé gái N.H.B. (ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và “người tình” bạo hành.

Trưa 19/1, thông tin với Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh T. (SN 1984, hiện đang trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, vào ngày 20/1/2021, anh nhận tin con gái ruột là cháu H.B. nghi bị chính mẹ đẻ bạo hành thâm tím khắp cơ thể.

Ngay lập tức, anh T. cùng với người thân của cháu B. đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương về sự việc.

Theo anh T., anh nên duyên vợ chồng với chị H. (34 tuổi) cách đây khoảng 16 năm. Sau đó, vợ chồng anh có 2 người con gái. Đến năm 2009, vợ chồng anh ly hôn. Sau khi "đường ai nấy đi", con gái lớn (hiện tại 15 tuổi) sống cùng anh T., còn cháu B. ở với mẹ là chị H. Thỉnh thoảng, B. vẫn đến chơi cùng bố ruột và không có biểu hiện gì lạ.

"Đến ngày 20/1, vừa qua tôi nhận tin từ bác của cháu thông báo cháu bị mẹ bạo hành bầm tím, tôi mới biết cháu bị đánh. Sau đó, mọi người làm các thủ tục để trình báo chính quyền địa phương...", anh T. chia sẻ với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị. 

Được biết, trong quá trình làm việc cùng công an, cháu B. kể lại, vào giữa tháng 1/2021, T. bị mẹ đẻ trói tay, chân rồi dùng roi, que vụt nhiều lần vào cơ thể. Mặc dù cháu van xin mẹ bỏ qua nhưng không được.

"Nếu cháu không thể ở với mẹ, gia đình bên ngoại cũng không chăm sóc được chắc cháu phải vào trung tâm bảo trợ xã hội. Để con vào trung tâm bảo trợ tôi cũng rất buồn, xót nhưng bản thân có nhiều điều khó nói...", anh T. cho biết thêm.

Thông tin thêm về  vụ việc, anh C. (bác cháu B.) cho biết, khoảng giữa tháng 1/2021, anh và mọi người phát hiện trên người cháu B. có nhiều vết bầm tím nên dò hỏi thì cháu kể bị mẹ trói tay, chân rồi dùng roi đánh.

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Những vết thương của bé B. nghi do mẹ bạo hành - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chứng kiến nhiều vết bầm tím của cháu gái, anh C. và gia đình đã nhanh chóng đưa về chăm sóc, đồng thời, thông báo cho bố ruột của cháu và trình báo công an.

Theo lời anh C., hiện chị B. có 5 người con gồm 2 gái, 3 trai nhưng khác cha. 

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Cháu B. chia sẻ câu chuyện - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc. 

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