Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Trọng Hiệp (24 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "hiếp dâm". Đối tượng được Trưởng thôn nhận xét là: “Chém gió giỏi chứ không phải người giỏi giang hay có tài nào đặc biệt”.

Liên quan đến vụ việc, sáng 5/2, trao đổi trên báo Đất Việt, Trưởng thôn Quán Vuông 3, xã Trung Hội, huyện Định Hóa cho biết: "Hiệp sau khi học hết lớp 9 thì đi làm nhiều nghề ở nhiều nơi khác nhau. Thời gian qua, Hiệp chưa vi phạm pháp luật. Có thể nói thanh niên này không thuộc thành phần ngoan nhưng cũng không phải là hư hỏng.

Do làm ăn xa nên Hiệp cũng ít về nhà, mỗi lần về với bố mẹ được vài hôm lại đi chơi nên cũng không giúp được bố mẹ nhiều. Thanh niên được nhận xét là chém gió giỏi chứ không phải người giỏi giang hay có tài nào đặc biệt".

Cũng theo lời vị trưởng thôn, trong thời gian Hiệp phạm tội, bố đẻ của thanh niên này phát hiện bị ung thư và hiện đang được điều trị trên bệnh viện. Trong thời gian được tại ngoại, Hiệp hiện đang chăm sóc bố.

Đối tượng Hiệp liều lĩnh hiếp dâm bạn gái ngay lần đầu gặp mặt - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, chị Quỳnh và Hiệp quen biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 10/2020. Đến tối 2/11/2021, 2 người hẹn gặp nhau ở Hà Nội.

Sau khi đi ăn uống cùng nhau, chị Quỳnh bảo Hiệp đưa về nhưng đối tượng không chịu. Sau đó, Hiệp chở chị Quỳnh đi lòng vòng rồi dừng lại trước một nhà nghỉ và gạ gẫm nhưng chị Quỳnh không đồng ý rồi xuống xe bỏ đi.

Hiệp kéo chị Quỳnh lại đe dọa và đánh liên tiếp vào người nạn nhân. Dù nạn nhân van khóc xin tha nhưng Hiệp còn hung bạo hơn, hắn bóp cổ nạn nhân và ép lên xe máy để đi cùng hắn tới nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Hiệp thuê xe cho nạn nhân về nhà. Ngay sau đó, cô gái đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã điều tra, bắt giữ Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận do có ý định rủ chị Quỳnh đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý nên đã ra tay hành hung để nạn nhân thực hiện theo yêu cầu của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

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