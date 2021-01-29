Thanh niên 17 tuổi hiếp dâm bạn gái ngay trong ngày sinh nhật

Xã hội 29/01/2021 18:09

Sau khi uống rượu say, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm với bạn gái trong phòng ngủ của gia đình nên bị truy nã. Trước khi bị bắt, nam thanh niên này có dự định kết hôn với một cô gái khác.

Công an tỉnh Bình Phước thông tin vừa bắt giữ Lê Quang Anh (SN 2004, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đối tượng này bị công an địa bàn truy nã đặc biệt về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, 21/4/2020, đối tượng tổ chức sinh nhật tại nhà riêng cùng bạn bè, trong đó có bạn gái sinh năm 2006. Sau khi nhậu say, Quang Anh đã đưa bạn gái vào phòng riêng của gia đình và thực hiện hành vi giao cấu. Sự việc đã được cô gái kể lại với gia đình.

Sau khi thực hiện hành vi đồi trụy, đối tượng đã bỏ trốn vào miền Tây và bị Công an TP Thái Bình phát lệnh truy nã.

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Đối tượng Lê Quang Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bptv.vn

Mới đây, Quang Anh có quen một cô gái đang làm thuê tại trại heo ở huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước). Ngay sau đó, đối tượng bị bắt giữ khi lên trại heo này thăm bạn gái. Được biết, nếu không phạm tội thì sau Tết Nguyên đán, Quang Anh sẽ kết hôn cùng bạn gái mới quen này. 

Liên quan đến hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, trước đó, ngày 28/1, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng B.C.Tr. (17 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Qua thông tin điều tra, vào khoảng tháng 8/2019, một cháu gái đang là học sinh lớp 7 ở thành phố Buôn Ma Thuột đã kết bạn và nhắn tin qua facebook với Tr. Sau đó, cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương và đã quan hệ tình dục với nhau 5 lần.

Một thời gian sau khi cả 2 chia tay, cháu gái tiếp tục quen biết với Y.T.N. (16 tuổi) và quan hệ 1 lần với bạn trai mới thì bị gia đình phát hiện và trình báo lên cơ quan chức năng. Sau đó, Y.T.N. bị tuyên án 6 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trong quá trình điều tra, cháu gái khai trước đó có quan hệ tình dục với đối tượng Tr. 5 lần. Vì vậy, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng bắt giữ Tr. để phục vụ công tác điều tra.

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