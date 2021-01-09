Bắt giữ 'yêu râu xanh' 52 tuổi nhiều lần hiếp dâm bé gái 8 tuổi nhà hàng xóm

Xã hội 09/01/2021 20:12

Cơ quan công an đã bắt giữ gã đàn ông 52 tuổi để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi.

Chiều 9/1, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng (52 tuổi, quê Hải Phòng, thường trú tại xã Đăk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi. 

Bắt giữ 'yêu râu xanh' 52 tuổi nhiều lần hiếp dâm bé gái 8 tuổi nhà hàng xóm - Ảnh 1
Bắt giữ 'yêu râu xanh' nhiều lần hiếp dâm bé gái 8 tuổi - Ảnh: VTC News

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã nhiều lần xâm hại tình dục bé gái hàng xóm, lần gần đây nhất là vào ngày 3/1/2021. Khi bị phát hiện, Hoàng bỏ trốn về Hải Phòng nhưng sau đó quay trở lại Đắk Nông. Trong lúc đang di chuyển bằng xe khách từ Đắk Nông đi Đà Lạt, Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Cách đây ít ngày, Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng đã tạm giữ hình sự Đ.V.T. (25 tuổi, trú xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, ngày 15/12/2020, ông N.V.B. (trú TP. Tam Kỳ) trình báo cơ quan công an về việc con gái của mình là N.T.V. (13 tuổi) bỏ nhà đi trước đó 2 ngày.

Nhận tin báo, Công an TP. Tam Kỳ đã lập chuyên án xác minh. Tuy nhiên đến ngày 1/1, V. bất ngờ quay về nhà. Qua điều tra, Công an TP. Tam Kỳ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đ.V.T.

Tại cơ quan công an, T. khai quen V. từ tháng 6/2020. Ngày 13/12/2020, V. nhắn tin cho T. nói đang buồn chuyện gia đình nên nam thanh niên này đưa bé gái đi chơi.

Trong khoảng thời gian V. bỏ nhà đi, T. đã đưa V. đến nhiều địa phương trong tỉnh và thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhiều lần. 

Quen qua Facebook, thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi rồi chụp lại ảnh nóng

Quen qua Facebook, thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi rồi chụp lại ảnh nóng

Quen qua Facebook, Phương rủ T. (16 tuổi) tới khu đất vắng rồi đe dọa hiếp dâm thiếu nữ. Sau khi thỏa mãn thú tính, thanh niên còn chụp ảnh nạn nhân không mặc gì rồi bỏ đi.

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