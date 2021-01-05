Cảnh sát Philippines đã bắt giữ 11 gã đàn ông để điều tra nghi án nữ tiếp viên hàng không bị hiếp dâm tập thể dẫn đến tử vong.

Cảnh sát thành phố Makati, Philippines vừa bắt giữ 11 người đàn ông để điều tra nghi án nữ tiếp viên hàng không bị hiếp dâm tập thể đến tử vong gây chấn động dư luận địa phương.

Christine Angelica Dacera là Á hậu Philippines - Ảnh: Internet

Theo Dailystar, nạn nhân là Christine Angelica Dacera, 23 tuổi. Dacera từng là Á hậu một cuộc thi nhan sắc có tiếng. Cô gái trẻ được tìm thấy bất tỉnh trong bồn tắm của một khách sạn. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Nữ tiếp viên hàng không được phát hiện bất tỉnh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh: Internet

Đại tá Harold Depositar, cảnh sát trưởng thành phố Makati cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, Dacera đã tham gia bữa tiệc mừng năm mới. Trong số 11 người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ, chỉ có 3 người là bạn của nạn nhân, số còn lại đến bữa tiệc nhờ mối quan hệ với 3 người bạn này.

Sự việc gây chấn động dư luận Philippines - Ảnh: Internet

Nữ tiếp viên hàng không nghi bị 11 gã đàn ông hiếp dâm tập thể trong tiệc mừng năm mới - Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại tình dục, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím và vết cắt, bao gồm cả trên đùi và đầu gối. Phía cảnh sát vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm xem nạn nhân và các nghi phạm có sử dụng rượu hay ma túy không.

Sự việc đang gây chấn động dư luận Philippines. Người dân nước này yêu cầu chính quyền địa phương phải điều tra làm rõ, xét xử đúng người đúng tội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-philippines-nghi-bi-11-ga-dan-ong-hiep-dam-tap-the-den-chet-buc-anh-tiec-tung-truoc-do-gay-phan-no-392437.html