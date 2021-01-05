Leo rào trốn học, cô gái xinh đẹp té sấp mặt lộ toàn bộ vòng ba giữa thanh thiên bạch nhật

Thế giới 05/01/2021 14:52

Cộng đồng mạng lan truyền sự cố dở khóc dở cười của một cô gái vì leo rào trốn học mà bị 'lộ hàng' trước bàn dân thiên hạ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ghi lại pha leo rào trốn học "đi vào lòng đất" của một cô gái xinh đẹp ở Trung Quốc khiến dân tình dở khóc dở cười

Trong lúc trèo tường ra ngoài, váy của cô gái vô tình mắc kẹt vào hàng rào nên khi cô nhảy xuống, toàn bộ vòng 3 đã lộ thiên trước mặt nhiều người. Diễn biến vụ việc đã vô tình lọt vào ống kính máy quay của một người đi đường. 

Bất ngờ "lộ hàng" trước mặt bàn dân thiên hạ, nữ chính tỏ ra vừa hoảng loạn vừa xấu hổ. Nhìn chiếc váy rách rưới vắt vẻo trên hàng rào còn cô gái không biết giấu mặt vào đâu, một số người đi đường đã tiến lại giúp đỡ và khuyên cô sau này đừng dại mà trốn học nữa. 

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Sự cố nhớ đời của cô nàng xinh đẹp - Ảnh: Weibo
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Có lẽ cô gái không bao giờ dám leo rào trốn học nữa - Ảnh: Weibo

Ngay sau khi đăng tải, sự cố hài hước gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận từ dân mạng. Đa số các ý kiến đều tỏ ra đồng cảm với cô gái, đồng thời khuyên cô tốt nhất đừng mặc váy nữa nếu muốn "hạ cánh" an toàn vào lần sau. 

"Tội nghiệp ghê á, nhìn mặt cô ấy đỏ lựng lên luôn"; "Rồi sao về nhà nữa ta"; "Đúng là tai nạn nhớ đời, lần sau đừng trốn học nữa  nhen"; "Mị cũng từng trèo rào trốn học đến rách quần, sau đó về nhà bị mẹ đánh thêm cho một trận nữa"; "Hạ cánh nơi anh phiên bản lỗi"..., dân mạng bình luận. 

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Ban đầu nhiều người tỏ ra nuối tiếc cho cô nàng streamer, nhưng sau đó thì ai cũng thấy rằng án phạt là hợp lý.

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