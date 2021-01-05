Sau đám cưới, cô dâu sốc nặng khi chồng bắt 'phục vụ' 2 gã anh chồng cả ngày lẫn đêm

Thế giới 05/01/2021 10:32

"Chồng tôi và bố mẹ chồng nói rằng tôi phải 'phục vụ' cả hai người anh chồng vì họ không có khả năng kiếm được vợ", người phụ nữ chia sẻ về nạn chung vợ gây nhức nhối.

Truyền thông địa phương đưa tin, cô Munni (40 tuổi) được gả tới một gia đình ở ngôi làng thuộc quận Baghpat, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cách đây nhiều năm. Sau đám cưới, cô dâu sốc nặng khi được gia đình chồng thông báo một tin động trời. 

"Chồng tôi và bố mẹ chồng nói rằng tôi phải 'phục vụ' cả hai người anh chồng vì họ không có khả năng kiếm được vợ. Tôi phải đáp ứng họ bất cứ khi nào họ muốn, bất kể ngày hay đêm. Khi tôi chống cự, họ đánh đập tôi dã man. Khi không bằng lòng, họ đuổi tôi ra ngoài đường ngủ, hoặc đổ dầu lên người và dọa thiêu sống tôi", cô Munni chia sẻ. 

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Nhiều phụ nữ Ấn Độ phải chấp nhận nạn 'chung vợ' - Ảnh minh họa: Internet

Hiện cô Munni đã sinh được 3 con. Chính bản thân cô cũng không biết con mình chính xác là máu mủ của chồng hay 2 gã anh chồng. Do quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu trong tâm trí của người dân nơi đây, cô Munni không dám báo cảnh sát vì biết sẽ không có gì thay đổi.

Tại Ấn Độ, những vụ hiếp dâm, buôn người và tệ nạn "chung vợ" giữa các anh em trong cùng một gia đình ngày càng gia tăng. Phụ nữ tại đây ít khi được ra ngoài mà không có người đi kèm, phải chịu sự kỳ thị. Nhiều bé gái không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời vì bị phá bỏ ngay từ trong bụng mẹ, dẫn đến tỷ lệ mất cân bằng giới tính tăng mạnh. 

Theo điều tra dân số năm 2011 của Ấn Độ, ngôi làng nào cũng có khoảng 5-6 người đàn ông không tìm được vợ. Họ thường "mua" cô dâu từ các gia đình nghèo khác và bắt phục vụ cả anh em của chồng. Một số người còn cho rằng nạn chung vợ mang lại rất nhiều lợi ích như tránh được mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản thừa kế hoặc giải phóng các gia đình nghèo có con gái khỏi yêu cầu đòi của hồi môn "khủng" từ nhà trai.

Nhiều người Ấn Độ vẫn giữ quan niệm rằng nam giới là trụ cột gia đình, giúp nối dõi tông đường và thờ cúng tổ tiên, còn con gái lại khiến bố mẹ phải trả một số lượng của hồi môn lớn khi gả chồng. Đi ngược lại sự thật rằng "phải có phụ nữ mới có đàn ông", nhiều gia đình quan niệm sinh con gái là gánh nặng.

Từ khóa:   Ấn Độ câu chuyện gây bão trọng nam khinh nữ

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