Điều tra nghi án nhân viên bán sách hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Thái Bình

Xã hội 06/01/2021 20:14

Thấy con gái mặc quần áo xộc xệch và có biểu hiện hoảng loạn, chị Y. gặng hỏi thì cháu L. nói bị một thanh niên cởi quần áo thực hiện hành vi đồi bại. Hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, phường Đề Thám, TP. Thái Bình) để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 7 tuổi. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/1 vừa qua, Công an TP. Thái Bình nhận được đơn trình báo của chị Y. (33 tuổi, ngụ TP. Thái Bình) về việc con gái chị là cháu L. (7 tuổi) nghi bị một nhân viên tiệm sách trên địa bàn hiếp dâm. 

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Công an TP. Thái Bình điều tra nghi án nhân viên tiệm sách hiếp dâm bé gái 7 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Chị Y. cho biết vào khoảng 10 giờ ngày 2/1, chị Y. đưa con đến nhà người bạn ở phường Đề Thám chơi. Đến 11 giờ cùng ngày, chị Y. không thấy con đâu nên tá hỏa đi tìm thì phát hiện cháu L. đi ra từ nhà bà B. (54 tuổi, trú phường Đề Thám). 

Thấy con gái mặc quần áo xộc xệch và có biểu hiện hoảng loạn, chị Y. gặng hỏi thì cháu L. nói bị một thanh niên cởi quần áo thực hiện hành vi đồi bại. Khi cháu bé hét lên thì người này đuổi cháu về. 

Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan công an đã xác định đối tượng bị tình nghi xâm hại bé L. là Nguyễn Anh Tuấn.

Theo chính quyền địa phương, Tuấn không phải người sống trên địa bàn phường Đề Thám mà chỉ là nhân viên làm ở một hiệu sách và thiết bị trường học tư nhân nằm trên địa bàn phường. Hiện Công an TP. Thái Bình đã đưa cháu bé đi khám và trưng cầu giám định y khoa để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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