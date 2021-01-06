Đồng Nai: Vợ đau đớn bắt quả tang chồng hờ đang giở trò đồi bại với con gái

Xã hội 06/01/2021 10:23

Trong thời gian chung sống như vợ chồng ở nhà trọ, Bình nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của chị P. khiến ai nấy phẫn nộ.

Ngày 5/1, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Thanh Bình (40 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, sáng 3/1, Công an xã Tam An, huyện Long Thành tiếp nhận đơn tố cáo của chị Đ.T.P. về việc Nguyễn Thanh Bình có hành vi dâm ô với cháu Đ.T.B. (15 tuổi, là con riêng của chị P.).

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Bình giở trò đồi bại với con riêng của vợ hờ - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, Công an xã Tam An phối hợp cùng Công an huyện Long Thành lấy lời khai bé B. dưới sự giám hộ của người thân, đồng thời triệu tập Nguyễn Thanh Bình lên trụ sở lấy lời khai. 

Bước đầu, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của đối tượng, khoảng năm 2014, Bình và chị P. chung sống như vợ chồng ở xã Tam An. 

Lợi dụng lúc chị P. đi làm vắng nhà, Bình nhiều lần dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu B. và đe dọa nạn nhân không được kể với ai. 

Lần gần đây nhất là khoảng 7 giờ ngày 3/1, khi chị P. đang nằm trong phòng ngủ, Bình lại giở trò đồi bại với cháu B. Chị P. phát hiện và báo công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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