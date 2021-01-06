Đi làm xa cả năm thì biết tin vợ vừa sinh con, chồng tức tốc về quê tìm hiểu thì phát hiện sự thật động trời

Đang đi làm xa thì nhận tin vợ vừa sinh con, người chồng vội chạy về quê tìm hiểu thì phát hiện sự thật động trời.

Anh Chen (33 tuổi, sống ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc) và cô Peng Qian (31 tuổi) đã kết hôn được 7 năm và có một con chung năm nay lên 5 tuổi.

Vì mưu sinh, anh Chen thường xuyên phải đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có vợ và bố mẹ anh. Cách đây vài ngày, Chen được văn phòng Kế hoạch hóa gia đình thông báo vợ anh vừa sinh con và cần giấy tờ của hai vợ chồng để xác nhận thông tin.

Anh Chen vừa khó hiểu vừa phẫn nộ, bởi anh đã xa nhà cả năm nay thì làm sao mà vợ mang thai rồi sinh con được. Người chồng quyết định về nhà để hỏi rõ sự thật.

Anh Chen sống nặng vì vợ sinh con cho người đàn ông khác - Ảnh: Internet

Khi về quê, anh Chen mới nhớ ra một chi tiết. Trong bản thông báo từ Văn phòng Kế hoạch hóa gia đình, ngoài tên đứa trẻ mới sinh, còn có tên của một người đàn ông khác là Zhang Tao (36 tuổi).

Nghi ngờ đây là cha đứa trẻ, anh Chen lần theo địa chỉ đến tận nơi tìm hiểu. Hóa ra người đàn ông Zhang Tao cũng đang đi làm ăn xa. Thế nhưng hàng xóm đều nói cậu ta mới có một đứa con trai mới sinh, phía bên ngoài nhà anh ta cũng treo đầy đồ sơ sinh.

Chen mang tấm ảnh của cô Peng Qian cho cha mẹ của Zhang Tao xem và hỏi có biết người phụ nữ này không. Ban đầu, bố mẹ Zhang Tao nói rằng không quen biết. Nhưng trước sự tra hỏi dồn dập của anh Chen, hai người đã phải thừa nhận cô Peng Qian là con dâu mới của mình. Cô ta và anh Zhang Tao đã chung sống hơn 1 năm nay.

Bố của Zhang Tao cho biết, cô Peng Qian nói rằng cô đã đệ đơn ly hôn với Chen nhưng anh không ký tên nên cuộc ly hôn bị trì hoãn. Anh Chen vô cùng phẫn nộ khi biết sự thật, anh và cô Peng Qian vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, vậy mà vợ anh lại đi sinh con cho người đàn ông khác.

Sự việc vỡ lở, cô Peng chẳng những không hối hận mà còn trách chồng thường xuyên đi làm xa, bỏ bê vợ con. Khi anh Chen đề nghị cô quay về nhà, Peng đã thẳng thừng từ chối.

Hiện anh Chen đã kiện vợ lên tòa án và đòi 100.000 nhân dân tệ (hơn 355 triệu đồng) bồi thường tổn thất tinh thần và quyền nuôi con chung 5 tuổi. Vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận xứ Trung.

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