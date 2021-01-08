Quen qua Facebook, thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi rồi chụp lại ảnh nóng

Xã hội 08/01/2021 15:02

Quen qua Facebook, Phương rủ T. (16 tuổi) tới khu đất vắng rồi đe dọa hiếp dâm thiếu nữ. Sau khi thỏa mãn thú tính, thanh niên còn chụp ảnh nạn nhân không mặc gì rồi bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm thiếu nữ

Trước đó, Phương dùng nick Facebook có tên "Đình Phong" làm quen với N.T.H.T (16 tuổi, trú cùng huyện). Sau thời gian trò chuyện, khoảng 20 giờ 30 tối 5/1, Phương gọi điện hẹn T. tới khu đất vắng thuộc địa phận xã Hùng Sơn (huyện Hiệp Hòa) để hẹn hò.

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Nguyễn Văn Phương bị bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi - Ảnh: Thanh Niên 

Tại đây, Phương đòi quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý. Thấy vậy, Phương đe dọa trong cốp xe có dao. Nếu thiếu nữ không cho quan hệ, Phương sẽ dùng dao giết T.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Phương lấy điện thoại chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi lái xe bỏ đi.

Gia đình phát hiện T. có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Sau khi thiếu nữ 16 tuổi kể lại mọi chuyện, gia đình đã trình báo công an. 

Sự việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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