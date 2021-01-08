Xót bồ nhí bị đánh chảy máu mũi, chồng lao vào ẩu đả với con trai, còn dằn mặt vợ: 'Tao sẽ bỏ mi'

Xã hội 08/01/2021 10:19

Nghi bố ngoại tình, con trai lao vào đánh ghen hộ mẹ. Cuối cùng, người đàn ông đưa cô gái trẻ lên xe, còn quay lại dằn mặt vợ: "Tao sẽ bỏ mi. Mi đợi đấy".

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip con trai đánh ghen hộ mẹ thu hút sự chú ý của dân mạng. 

Theo chia sẻ, đôi nam nữ đang ngồi trên xe ô tô thì bị một nhóm người xông tới, ép ra khỏi xe nói chuyện. Trong nhóm này có một nam thanh niên được cho là con trai của người đàn ông trong xe ô tô. Nghi bố ngoại tình, người con trai lao vào đánh cô gái trẻ chảy máu mũi. 

Thấy vậy, người đàn ông ra tay đánh trả con trai. Kết quả, hai bố con lao vào đánh chửi nhau ỏm tỏi mặc cho người xung quanh ngăn cản. Người vợ liên tục gào thét ngăn cản chồng và con trai ẩu đả. 

Bị đánh đau, cô gái bị cho là bồ nhí chỉ biết cúi gằm mặt, thỉnh thoảng đưa tay lau vết máu trên mũi. Cuối cùng, người chồng đưa cô gái trẻ lên xe ô tô, còn không quên chỉ tay vào mặt vợ con: "Tao sẽ bỏ mi. Mi đợi đấy". Vụ đánh ghen trên xảy ra tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh). 

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Cô gái được cho là bồ nhí bị đánh ghen chảy máu mũi - Ảnh cắt từ clip
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Hai bố con lao vào đánh nhau ầm ĩ - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đánh ghen gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận trái chiều: "Nếu hai người kia ngoại tình thật thì đúng là đáng phẫn nộ. Để bênh nhân tình mà sẵn sàng đánh con, chửi vợ"; "Có lẽ chàng trai không chịu được cảnh bố đi với gái nên mới làm vậy"; "Nhìn mà tội gia đình ghê á. Xào xáo lên vì con giáp thứ 13"; "Dù sao đánh ghen cũng vi phạm pháp luật, đến cuối cùng người thiệt cũng là mình thôi"; "Mình thấy tội cho người con trai quá, dù cậu này là người có lỗi trước"; "Bố phản bội, làm mẹ buồn thì đứa con nào cũng thương cả. Nhưng chuyện xông vào đánh người ta chảy máu như thế kia thì không thể chấp nhận được"; "Biết là rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ bức xúc lắm, tuy nhiên không thể hành động bốc đồng rồi vi phạm pháp luật được"...

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