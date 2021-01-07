Vì thói quen uống trà sữa mỗi ngày, cô gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xiaoxiang Morning Post đưa tin, nữ giáo viên 22 tuổi đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì thói quen uống trà sữa mỗi ngày mà rất nhiều người trẻ mắc phải. Khi đang dạy học, cô Qiao Qiao cảm thấy đau bụng khủng khiếp nên đã uống thuốc tiêu hóa. Tuy nhiên cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn.

Nữ giáo viên uống trà sữa mỗi ngày - Ảnh: ETtoday Giờ nghỉ trưa hôm đó, đồng nghiệp phát hiện Qiao Qiao bất tỉnh trên giường và tiểu không tự chủ nên lập tức đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Theo báo cáo, nữ giáo viên đã rơi vào trạng thái hôn mê khi vào viện, đồng tử giãn, huyết áp tăng vọt, chẩn đoán sơ bộ là mắc hội chứng chuyển hóa và bị tiểu đường.

Đáng chú ý, khi lấy máu của Qiao Qiao mang đi xét nghiệm, các bác sĩ vô cùng sửng sốt vì máu của cô có màu trắng và khá đặc, được ví như cháo vậy. Điều này cực kỳ hiếm thấy ở người trẻ. Cô gái trẻ mắc hội chứng chuyển hóa và tiểu đường - Ảnh: ETtoday Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, hạ đường huyết và chạy thận nhân tạo. Do tình trạng nguy kịch, nữ giáo viên được chuyển gấp đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi tích cực điều trị, Qiao Qiao đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và được xuất viện vào ngày 4/1 vừa qua. Tuy nhiên, Qiao Qiao sẽ phải tiêm Insulin suốt đời để kiểm soát lượng đường trong máu. Máu của bệnh nhân đặc trắng như cháo khiến bác sĩ sợ hãi - Ảnh: ETtoday Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trà sữa có hàm lượng đường cực cao, đường là nguồn chuyển hóa chất béo quan trọng và nội tiết tố có nguồn gốc từ chất béo. Do đó, cơ thể càng hấp thụ nhiều đường thì nội tiết tố càng được sản xuất nhiều hơn, từ đó gây nên nhiều bệnh tật khác nhau trong cơ thể, điển hình như béo phì, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường và ung thư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-nao-cung-uong-tra-sua-co-gai-tre-hon-me-nguy-kich-mau-dac-trang-nhu-chao-khien-bac-si-so-hai-392636.html