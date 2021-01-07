Phát hiện dấu vết 'người lớn' trên kính cửa sổ khách sạn, cô gái đăng đàn hỏi dân mạng và cái kết cười xỉu

Sau khi thấy dấu vết khả nghi trên kính cửa sổ khách sạn, cô gái đăng đàn hỏi cộng đồng mạng và cái kết siêu hài hước.

Mới đây, một cô gái xinh đẹp gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ câu chuyện của bản thân trong phòng khách sạn khiến dân tình dở khóc dở cười.

Cụ thể, cô nàng đi du lịch cùng bạn bè và cả nhóm thuê phòng khách sạn ở cạnh nhau. Khi sang phòng của một cặp đôi, cô nàng bất ngờ nhìn thấy một dấu vết vô cùng khó hiểu trên cửa sổ. Do thời tiết lạnh giá nên dấu vết này lưu lại trên tấm kính rất rõ.

Phát hiện dấu vết 'người lớn' trên kính cửa sổ khách sạn, cô gái đăng đàn hỏi cộng đồng mạng và cái kết cười xỉu - Ảnh: Internet

Cô gái ngây thơ lâp tức chụp ảnh lại và đăng lên mạng hỏi "điều gì đã xảy ra mà lại có dấu vết như vậy". Dân mạng được phen dở khóc dở cười với sự tò mò vô hạn của cô nàng. Thế nhưng nhiều người vẫn ngượng ngùng và không dám giải thích cụ thể, chỉ dám đưa ra vài gợi ý nhỏ. Ví dụ như phần ở giữa trông khá giống một món đồ nội y, còn hai chi tiết bên cạnh chính là tay người khi đang tựa vào cửa sổ.

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà"; "Thông cảm đi, cô ấy chắc là 'tấm chiếu mới' đó"; "Báo với khách sạn liền, nhân viên chả chịu lau dọn cửa sổ gì cả"; "Hãy quên những gì đã nhìn thấy đi nhé"; "Hỏi thẳng cặp đôi ở trong phòng đi"; "Mị cười muốn xỉu luôn, ngây thơ quá đi mất"..., dân mạng bình luận.

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