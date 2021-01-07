Mặc váy ren mỏng tang, cổ khoét sâu hoắm đi họp phụ huynh cho con, bà mẹ bị chỉ trích dữ dội

Thế giới 07/01/2021 09:59

Người mẹ bị cộng đồng mạng chỉ trích là làm lố, phô trương, không tôn trọng người khác khi ăn mặc gợi cảm đi họp phụ huynh cho con.

Sohu đưa tin, cộng đồng mạng Trung Quốc đang chia sẻ hình ảnh người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi họp phụ huynh cho con trai khiến nhiều người ngán ngẩm. 

Cụ thể, người phụ nữ họ Tôn có một con trai đang học lớp 1. Trong buổi họp phụ huynh mới đây, cô Tôn mặc chiếc váy ren trắng mỏng tang, cổ khoét sâu, khoe cơ thể gợi cảm. Sự xuất hiện của bà mẹ xinh đẹp trong lớp học khiến cả cô giáo lẫn các phụ huynh khác choáng váng.

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Bà mẹ bị chỉ trích dữ dội vì ăn mặc gợi cảm đi họp phụ huynh cho con - Ảnh: Sohu

Cô giáo đã lên tiếng nhắc nhở nữ phụ huynh. Cô cho rằng bộ váy này rất đẹp nhưng chỉ phù hợp để đi tiệc, còn trong trường học mà ăn mặc như vậy thì có phần phô trương và thiếu tôn trọng các phụ huynh khác. 

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô Tôn ăn mặc thiếu tinh tế, có phần kệch cỡm và thiếu tôn trọng người khác. 

"Mẹ chỉ mải khoe vẻ đẹp bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của con"; "Đứa bé sẽ bị đàm tiếu và sẽ ngượng lắm, tội nghiệp"; "Cha mẹ nên chú ý trang phục phù hợp khi xuất hiện trước cô giáo và các phụ huynh khác. Đứa trẻ nào cũng muốn được tự hào về cha mẹ mình mà"; "Đừng nghĩ trẻ con thì biết gì, chúng cũng có khiếu thẩm mỹ đấy"..., dân mạng bình luận. 

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