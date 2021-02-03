Sau khi say rượu, một gã "yêu râu xanh" đã đến một trang trại trong thôn để ngủ. Thế nhưng, khi thấy nữ chủ nhân của trang trại xuất hiện, y giở trò đồi bại, khống chế người này để hiếp dâm.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Đặng Mạnh Tưởng (SN 1990, trú tại Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Hiếp dâm.

Theo điều tra, sáng ngày 23/1/2021, Tưởng đến giúp đám cưới một gia đình ở xã Hồng Sơn (Hà Nội) và ở lại uống rượu. Sau đám cưới, đối tượng cùng bạn đến một quán bia trong xã tiếp tục nhậu tại đó.

Chiều cùng ngày, Tưởng đi xe máy đến trang trại của một người phụ nữ ở cùng thôn và ngủ tại lều trong trang trại.

Đối tượng Đặng Mạnh Tưởng tại cơ quan điều tra

Khi thấy người phụ nữ này đi vào lều, Tưởng đã lao tới ôm và thực hiện hành vi đồi bại. Thế nhưng, nạn nhân chống trả quyết liệt nên Tưởng đã bỏ đi thuê một nhà nghỉ trong xã rồi ngủ tiếp.

Ngay sau đó, đối tượng đã bị Công an huyện Mỹ Đức bắt giữ. Ngày 3/2, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố Đặng Mạnh Tưởng (SN 1990, trú tại Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Hiếp dâm.

Hiện, Công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh niên 17 tuổi hiếp dâm bạn gái ngay trong ngày sinh nhật Sau khi uống rượu say, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm với bạn gái trong phòng ngủ của gia đình nên bị truy nã. Trước khi bị bắt, nam thanh niên này có dự định kết hôn với một cô gái khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/say-ruou-yeu-rau-xanh-mo-vao-trang-trai-o-ha-noi-hiep-dam-nu-chu-nhan-395182.html