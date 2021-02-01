Thanh niên đón xe khách từ Thanh Hóa vào Đồng Nai để ‘vui vẻ’ với bé gái 14 tuổi

Sau một thời gian nói chuyện qua mạng xã hội, nam thanh niên đã hẹn gặp bạn gái mới quen trong nhà nghỉ. Tại đây, đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với người "bạn gái" 14 tuổi này.

Ngày 1/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Chiến (23 tuổi, ngụ xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Trước đó, gia đình nạn nhân bé gái cũng đã trình báo sự việc với Công an huyện Thống Nhất về việc con gái 14 tuổi bị Chiến dụ dỗ đi chơi qua đêm không về. Đồng thời, gia đình cũng kêu cứu về tình trạng của con mình trên khắp các trang mạng xã hội.

Đối tượng Lương Văn Chiến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Qua quá trình trinh sát, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) phát hiện Chiến tại một quán cà phê khu vực ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2 và mời y về trụ sở làm việc.

Đối tượng Lương Văn Chiến khai nhận quen biết với bé gái 14 tuổi ở Đồng Nai qua mạng xã hội. Sau đó, cả 2 đã nảy sinh tình cảm yêu đương và hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bàu Hàm 2. Chiến đã đón xe khách từ Thanh Hóa đến Đồng Nai để gặp bé gái và thực hiện hành vi giao cấu với bé gái tại đây.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bắt giữ nam thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi quen qua MXH Quen biết nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm, nam thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái 13 tuổi.

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